Россиянам рассказали о штрафах для дачников

Самый простой способ попасть на штраф на собственной даче — это начать сжигать мусор или разводить костры для других целей на участке, не оборудованном для них, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Наказание за это составит 2-3 тысячи рублей, отметил юрист в беседе с агентством «Прайм». При этом сотруднику МЧС нет необходимости появляться на участке в сопровождении полиции, заметить нарушение через забор ему будет достаточно. Также стоит брать во внимание, что за глухой забор, который препятствует поступлению света на соседские участки, положен также штраф.

Посадка деревьев слишком близко к ограде тоже запрещена. В противном случае можно схлопотать штраф или же предписание их вырубить.

Также действующее законодательство запрещает закапывание неразлагаемых отходов, разведение крупного рогатого скота без согласия с соседями, а также превышение добычи воды без лицензии.

Закон о тишине, как уточнил юрист, действует не только в жилых домах, но и на природе. Шуметь нельзя с 22:00 до 06:00 по будням, а в выходные — с 23:00 до 09:00.

Большинство россиян на майских выходных отправится на дачу или в деревню. Такой вариант отдыха предпочтут 39% опрошенных россиян. В поездку по российским городам отправятся 7% респондентов, на Черное море — 4%, отдых в горах предпочитают 3%. Еще 5% респондентов намерены побывать за границей.