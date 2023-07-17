Общество 17 июля 2023, 03:46 Штраф за выгул собак без намордника появится в России «Известия»: штраф до 3 тысяч рублей введут в России за выгул опасных собак без намордника РИА «Новости»

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В России могут ввести штраф за выгул в общественных местах потенциально опасных собак без намордника и поводка. Такой законопроект поддержал кабмин, сообщили «Известия».

Список опасных пород правительство представило еще в 2019 году. К ним относятся акбаш, американский бандог, питбульмастиф, северокавказская собака, бразильский бульдог и другие. Сегодня их выгул каждый регион регулирует самостоятельно. При этом во многих областях никаких наказаний за отсутствие намордника на таких собаках нет вовсе.

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Поэтому документ предлагает ввести административную ответственность на федеральном уровне. В качестве наказания предлагают штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

Опрошенные изданием эксперты в целом согласны, что такой законопроект нужен, так как в России каждый год нападению подвергается до 450 тысяч человек. При этом они отметили, что в городах должно быть достаточно таких мест, где собака сможет гулять без намордника и при этом не быть опасной для окружающих.

Ранее Госдума приняла закон, который запрещает самовыгул домашних животных.