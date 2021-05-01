Штраф за проезд под шлагбаумом с 1 мая подорожал в пять раз

Штраф за нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах в России вырос в пять раз. Поправки об этом вступили в силу 1 мая.

Речь идет об изменениях к статье 12.10 КоАП РФ, сообщила «Российская газета». Раньше за выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме и проезд под запрещающий сигнал светофора наказывали лишением прав на срок до трех месяцев или штрафом в одну тысячу рублей.

Теперь штраф составит до пяти тысяч рублей. Причем его нельзя будет оплатить со скидкой в течение первых 20 дней. Вместо штрафа по-прежнему есть альтернативный вариант с лишением прав до трех месяцев. За повторное нарушение вводится наказание в виде лишения прав уже сроком на один год.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил пожизненно лишать прав водителей с большим количеством нарушений.

«Это та ситуация, которая произошла с Ивлеевой, Эдвардом Билом, Михаилом Ефремовым. <…> Человек спокойно ездит, нарушает, попадает под фото- и видеокамеры», — пояснил он.