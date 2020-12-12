За неоплаченный проезд грузовика или автобуса штраф планируется снизить на 500 рублей — до пяти тысяч рублей. Кроме того, вводится правило: только один штраф в сутки на одну машину. Отсчет времени начинается с момента первой фиксации нарушения.

Операторы платных трасс не исключают, что из-за этого автовладельцу будет экономически выгоднее заплатить штраф, чем расплачиваться за проезд. В Минтрансе не исключили дальнейшей корректировки закона после «накопления правоприменительной практики», указано в материале.

За нечитаемые номера на автомобилях водителей ждет ответственность. Иногда отделаться можно предупреждением или штрафом, в отдельных случаях не исключено более серьезное наказание — вплоть до лишения прав. Затертыми по закону считают номера, если на них невозможно распознать даже одну букву или цифру. Иногда номер затирается без воли и желания водителя — из-за снега или налипшей грязи. В таком случае инспектор ГИБДД либо вынесет предупреждение, либо выпишет небольшой штраф — 500 рублей. Обычно сотрудники Госавтоинспекции просят очистить номер на месте. И если водитель исполняет просьбу без скандала, штрафную квитанцию просто не выписывают.