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    12 декабря 2020, 03:52

    Штраф за проезд по платной дороге могут смягчить — СМИ

    Валерия Шафирко

    Штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам могут смягчить для владельцев легковых авто до 1,5 тысячи рублей. Предусматривающие это поправки к законопроекту подготовлены ко второму чтению, сообщил «Коммерсант».

    За неоплаченный проезд грузовика или автобуса штраф планируется снизить на 500 рублей — до пяти тысяч рублей. Кроме того, вводится правило: только один штраф в сутки на одну машину. Отсчет времени начинается с момента первой фиксации нарушения.

    Операторы платных трасс не исключают, что из-за этого автовладельцу будет экономически выгоднее заплатить штраф, чем расплачиваться за проезд. В Минтрансе не исключили дальнейшей корректировки закона после «накопления правоприменительной практики», указано в материале.

    За нечитаемые номера на автомобилях водителей ждет ответственность. Иногда отделаться можно предупреждением или штрафом, в отдельных случаях не исключено более серьезное наказание — вплоть до лишения прав. Затертыми по закону считают номера, если на них невозможно распознать даже одну букву или цифру. Иногда номер затирается без воли и желания водителя — из-за снега или налипшей грязи. В таком случае инспектор ГИБДД либо вынесет предупреждение, либо выпишет небольшой штраф — 500 рублей. Обычно сотрудники Госавтоинспекции просят очистить номер на месте. И если водитель исполняет просьбу без скандала, штрафную квитанцию просто не выписывают.