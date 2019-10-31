Штраф за проезд без ОСАГО может вырасти в семь раз

В Госдуме на данный момент обдумывают способы гарантировать возмещение ущерба пострадавшим в ДТП, в котором виноват владелец авто, не имеющий ОСАГО.

Нарушения ПДД могут привести к подорожанию ОСАГО — законопроект Подробнее

После того, как в рабочей групе по совершенствованию закона об ОСАГО отказались от идеи возмещать ущерб жизни и здоровью из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков (РСА), было предложено увеличить штраф за вождение без полиса.

Один из подходов к ужесточению наказания за езду без страховки — уравнять штраф со средней стоимостью полиса, что семикратно увеличит его размер. Это должно простимулировать владельцев авто приобретать полис обязательного страхования. Поддерживают идею также и страховые компании, так как это, по их мнению, делает езду без полиса бессмысленной.