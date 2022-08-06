Штраф за превышение средней скорости введут в России

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения по предложению Общественной палаты РФ рассмотрит предложение о введении штрафов за превышение средней скорости. Об этом написала «Парламентская газета».

В правила дорожного движения предлагают записать поправки об определении средней скорости автомобиля, а в Кодекс об административных правонарушениях — сумму денежных штрафов за превышение такой скорости.

В настоящее время определения средней скорости нет ни в КоАП, ни в ПДД, однако до недавнего времени водители в некоторых субъектах России получали штрафы за ее превышение.

ГИБДД выносила постановление на основе автоматической системы из двух камер: одна фиксировала выезд автомобиля на участок, а вторая — въезд. Программа выполняла простой арифметический расчет и получала среднюю скорость транспортного средства.

Согласно возможным поправкам, за превышение средней скорости более чем на 20 километров в час накажут штрафом в 500 рублей, за превышение на 40-60 километров в час выпишут протокол 1,5 тысячи рублей, а за повторное нарушение лишат водительского удостоверения на один год. Если средняя скорость выше положенной больше чем на 60 километров в час, нарушителя накажут на пять тысяч рублей, а за рецидив превышения на год отберут права.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова посоветовала водителям не дожидаться 2025 года для смены водительского удостоверения.