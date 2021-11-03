Штраф за подделку продуктов введут в России

Штраф за подделку продуктов впервые появится в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщила «Парламентская газета».

Проект нового КоАП разработали в Минюсте. Авторы учитывали просьбы регионов. В нынешнем варианте кодекса наказание предусмотрено лишь за оборот фальсификата конкретных товаров: лекарств, медицинских изделий, винодельческой продукции, а также биодобавок.

По словам сенатора Ирины Рукавишниковой, по статье «Производство и (или) оборот фальсифицированных товаров» будет предусматриваться штраф с возможной конфискацией товара от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей — 100–250 тысяч, для юрлиц — от 250 тысяч до одного миллиона рублей.

«Данная статья, которая заложена в проект новой редакции КоАП, является принципиально новой и относится практически ко всему спектру потребительских товаров, изготавливаемых и реализуемых на территории России», — сказала Рукавишникова.

Ранее юрист Евгений Иванов рассказал, что за неправильное обращение с бытовыми отходами могут наложить штраф в размере до 250 тысяч рублей.