Общество 23 декабря 2022, 12:17 Штраф за незаконную продажу этилового спирта хотят увеличить в России

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Казанские парламентарии предложили повысить ответственность физических лиц за розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции. Об этом написала «Парламентская газета».

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» был направлен в Госдуму на рассмотрение. Штраф за розничную продажу этилового спирта хотят поднять до 30 тысяч рублей.

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«Мы достаточно давно и скрупулезно работали над этим законопроектом. Он был разработан и направлен на заключение в Совет законодателей еще в мае 2022 года», — сообщил один из авторов законопроекта, заместитель председателя парламентского комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

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