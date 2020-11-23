Штраф за неповиновение силовикам может вырасти в четыре раза

Штрафы за неповиновение силовикам предложили увеличить сразу в четыре раза. Если сейчас речь идет о сумме от 500 до тысячи рублей, то при принятии законопроекта наказание вырастет от двух до четырех тысяч. Инициативу на рассмотрение нижней палаты внес депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

За неповиновение силовикам в России установлен штраф в размере от 500 рублей до одной тысячи. Согласно законопроекту, эту сумму предлагается увеличить. За однократное нарушение гражданам будет грозить взыскание от двух до четырех тысяч или обязательные работы от 40 до 120 часов.

При этом при повторном неповиновении, совершенном организатором или участником собрания, митинга или демонстрации, будет выписываться штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Нарушителя смогут арестовать на срок до 30 суток или отправить на обязательные работы от 100 до 200 часов.

Должностным лицам придется выплатить от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим — от 70 до 200 тысяч. Сейчас для граждан установлен штраф пять тысяч рублей, для должностных лиц — 20 тысяч, для юрлиц — 100 тысяч.

По словам Вяткина, установленные суммы «не соответствуют степени потенциальной опасности соответствующих деяний». Депутат подчеркнул, что неповиновение силовикам может повлечь серьезные последствия, а также это мешает правоохранителям выполнять служебные обязанности.