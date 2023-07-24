Общество 24 июля 2023, 15:18 Штраф за неявку в военкомат по повестке может составить до 30 тысяч рублей Штраф о неявке в военкомат решили снизить с 50 до 30 тысяч рублей Pxhere

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Штраф за неявку в военкомат по повестке может составить от 10 до 30 тысяч рублей. Об этом сказано в тексте законопроекта ко второму чтению, размещенному в электронной базе Государственной думы.

Ранее предлагалось штрафовать за неявку в военкомат без уважительно причины на сумму от 40 до 50 тысяч рублей. Также, если человек не сообщит в военный комиссариат о выезде за границу на срок более шести месяцев, то ему придется оплатить штраф до 15 тысяч рублей.

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«Предусмотренные КоАП санкции за правонарушения в области воинского учета ввиду их незначительного размера, который был определен в 2007 году, несоизмерим с совершаемыми деяниями, экономическими показателями страны и не способствует формированию законопослушного поведения граждан», — было указано в пояснительной записке.

Ранее стало известно, что госавтоинспекция сможет ограничивать в водительских правах тех, кто не явился по повестке в военкомат. Уклонистам в случае нарушения правил грозит штраф или арест. Уклонившимся от призыва также запретят регистрировать автомобили и менять удостоверение.