Общество 24 мая 2023, 03:47 Штраф за нарушение тишины днем предложили ввести в России «Известия»: штраф за дневной шум хотят ввести в России из-за перехода людей на удаленку РИА «Новости»

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Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева предложила ввести штраф за шум днем. Это объяснили тем, что во время пандемии большинство россиян ушли на удаленку, сообщили «Известия».

«Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время», — сказано в документе.

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Инициативу поддержали в Госдуме и некоторых субъектах. Эксперты считают, что вводить такую инициативу нужно осторожно, так как это может спровоцировать конфликтные ситуации.

На сегодня в России нет единого федерального закона по соблюдению норм тишины. Эти нормы определяют региональные законы. С 58 субъектами заключены соглашения о передаче силовикам полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях.

В 2022 году за нарушение тишины и покоя составили 95,8 тысячи протоколов. Люди заплатили 78,3 миллиона рублей штрафов.

Ранее главное управление содержания территорий напомнило коммунальным службам, подрядным и строительным организациям о соблюдении закона о тишине и покое граждан в Московской области. При его нарушении местные жители могут обратиться в полицию.