Общество 24 ноября 2022, 05:41 Штраф за нарушение правил выгула опасных собак захотели ввести в России «Известия»: депутаты ЛДПР предложили штрафовать за выгул опасных собак без поводка РИА «Новости»

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Депутаты ЛДПР предложили наказывать хозяев опасных собак, которые выгуливают питомцев без поводка и ошейника. Они планируют внести законопроект в Госдуму, если его примут, нарушителям придется платить штраф в размере от тысячи до трех тысяч рублей, сообщила газета «Известия».

Изменения предложили внести в КоАП РФ — депутаты уверены, что туда надо добавить новую статью «Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах».

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«Сейчас запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь в отдельных субъектах РФ на уровне регионального или местного законодательства, а меры ответственности за нарушение не прописаны практически нигде», — уточнили авторы в пояснительной записке.

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Депутаты также напомнили, что только за 2022 год зафиксировали более 42 тысяч случаев нападения собак на людей.

В начале ноября четыре собаки напали на девочку на территории школы в Краснодаре. Врачи диагностировали у школьницы раны и укусы.