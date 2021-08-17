Штраф за нарушение правил поведения на железной дороге предложили увеличить в 40 раз

Зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил повысить штраф за нарушение правил поведения на железной дороге до 4 000 рублей. Его инициативу поддержали в правительстве. Об этом написала «Парламентская газета».

Ежегодно за противоправный проезд снаружи поездов к административной ответственности привлекают около тысячи человек. В основном так делают подростки, в надежде запечатлеть эффектное фото или видео во время движения состава. Из-за того, что штраф за последние 20 лет не изменился и составляет всего 100 рублей, любителей экстрима это не останавливает.

«Существенное увеличение размера штрафа за зацепинг — с сегодняшних ста до как минимум двух тысяч рублей — заставит „зацеперов“ и блогеров задуматься, прежде чем, подвергая риску жизнь пассажиров и свою собственную, забираться на электричку ради эффектного кадра и лайков в сетях», — считает депутат.

Кроме того, обсуждается вопрос об усилении уголовной ответственности для тех, кто вовлекает детей в смертельный экстрим. Уже сейчас в Сети выявляется и блокируется опасный контент.