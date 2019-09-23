Штраф за езду на подножках поездов предложили повысить до пяти тысяч рублей
Штраф за езду на подножках поездов и электричек могут увеличить со 100 рублей до пяти тысяч. С таким предложением выступили в Совете безопасности России. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Издание напомнило, что места, за которые цепляются молодые люди, должным образом не оборудованы для проезда, поэтому уже были случаи гибели.
За «зацепинг» предусмотрен штраф в размере 100 рублей, поскольку это считается административным нарушением. В Совете безопасности предложили увеличить эту сумму до пяти тысяч. Ее будет выплачивать либо сам «зацепер», либо его родители, если он является несовершеннолетним.