Житель Камчатки получил штраф в 30 тысяч рублей за экстремизм

Житель Петропавловска-Камчатского, который накануне 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне разместил нацистскую символику и призывы к экстремизму в Сети, получил штраф в 30 тысяч рублей.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Камчатскому краю.

«В апреле 2020 года сотрудник финансовой организации разместил портрет Адольфа Гитлера со свастикой в одной из групп в мессенджере WhatsApp. Картинку он сопроводил комментарием с призывом сжигать представителей одной из национальностей», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Следователи возбудили в отношении мужчины дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Мужчина признал свою вину и содействовал следствию. Он также перечислил 10 тысяч рублей на счет местного психоневрологического интерната для детей. Пожертвование Петропавловск-Камчатский городской суд расценил как заглаживание причиненного преступлением вреда. Суд постановил освободить мужчину от уголовной ответственности, но обязал его выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.