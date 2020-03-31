Штраф придумали для родителей, которые отпускают детей гулять в карантин

«Предлагается одобрить законопроект, предусматривающий привлечение к административной ответственности за допущение нахождения несовершеннолетнего без сопровождения родителей или иных ответственных лиц в общественных местах, транспортных средствах, а также в объектах торговли и общественного питания, объектах, предназначенных для развлечения и досуга», — уточнила заместитель губернатора по социальной политике Ольга Соложенцева.

По ее словам, это позволит соблюдать режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Штрафы для физических лиц составят от 500 до 1000 рублей, для должностных — от двух до трех тысяч рублей, для юридических лиц и предпринимателей — от десяти до 20 тысяч рублей.

«Есть семьи, где родители больные, а ребенку исполнилось 17 лет. Ему в магазин сходить нельзя? Даже собаку выгулять нельзя?», — заметил депутат Валерий Порубов.

Он убежден, что подростки могут находиться без присмотра на расстоянии 100 метров от дома. Однако Соложенцева заявила, что доставка продуктов питания или медикаментов работает по горячей линии. Более того, за помощью можно обратиться в органы местного самоуправления или социальной защиты.