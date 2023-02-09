Общество 09 февраля 2023, 15:50 Штормовой ветер придет в Петербург 10 февраля

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Ухудшение погодных условий со штормовым ветром ожидается в Санкт-Петербурге в пятницу. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на главное управление МЧС России по городу.

По прогнозам местных синоптиков, 10 февраля жителей Петербурга ожидает сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду.

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Также отмечается риск возникновения гололедицы, поэтому водителям посоветовали быть крайне осторожными на дорогах.

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