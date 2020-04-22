Штормовой ветер ожидается в Тюменской области
На Тюменскую область обрушится штормовой ветер 23 апреля. Ухудшение погоды ожидается днем, температура резко понизится. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Завтра в регионе пройдет небольшой дождь с грозой. Помимо этого, будет сильный ветер с максимальными порывами до 18-23 метров в секунду.
«Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами», — напомнили в МЧС.