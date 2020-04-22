    22 апреля 2020, 15:28

    Штормовой ветер ожидается в Тюменской области

    Анастасия Кременчугская

    На Тюменскую область обрушится штормовой ветер 23 апреля. Ухудшение погоды ожидается днем, температура резко понизится. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

    Завтра в регионе пройдет небольшой дождь с грозой. Помимо этого, будет сильный ветер с максимальными порывами до 18-23 метров в секунду.

    «Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами», — напомнили в МЧС.