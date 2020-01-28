Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

С вечера 28 января поднимется сильный ветер, а утром 29-го числа пойдет сильный дождь. В связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение.

Людям, которые находятся сейчас в Сочи, советуют не отдыхать около водоемов, не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и другими опасными конструкциями.