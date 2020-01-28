    28 января 2020, 15:33

    Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

    Анастасия Кременчугская

    Жителей и гостей Сочи предупредили о шторме, надвигающимся на город. «Политика сегодня», ссылаясь на администрацию города и синоптиков, написала о том, какая погода ожидается.

    С вечера 28 января поднимется сильный ветер, а утром 29-го числа пойдет сильный дождь. В связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение.

    Людям, которые находятся сейчас в Сочи, советуют не отдыхать около водоемов, не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и другими опасными конструкциями.