Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

На юге Тюменской области в период с 6 по 12 мая местами ожидается аномально высокая температура воздуха.

«Риск возникновения природных ЧС отсутствует. Метеопрогноз: малооблачно, без осадков, ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, температура ночью +7...+12, днем +23...+28», — поделились прогнозом погоды на 7 мая в ведомстве.