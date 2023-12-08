Общество 08 декабря 2023, 15:35 Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за приближающихся морозов

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Штормовое предупреждение из-за приближающихся морозов до -40 градусов объявили в Татарстане. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на данные гидрометцентра региона.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров на территории республики на выходных опустятся до -35 градусов, в восточных и северных районах температура упадет до аномальных -40 градусов.

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Отмечается, что днем 9 и 10 декабря температурные значения будут варьироваться в пределах от -21 до -26 градусов.