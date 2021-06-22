Штормовое предупреждение объявили в Татарстане и Нижегородской области из-за жары

Жителей Татарстана и Нижегородской области предупредили об аномальной жаре, грозах и усилении ветра. Предупреждения опубликовали на сайтах региональных ГУ МЧС.

В Нижегородской области грозы и жара до +37 градусов ожидаются с 22 по 26 июня. В Татарстане температура воздуха будет на девять градусов выше нормы. С 23 по 27 июня столбики термометров поднимутся до +36 градусов. В среду, 23 июня, возможны грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду.

Грозы, жару и сильный ветер обещают и в Оренбургской области. Там температура воздуха поднимется до +37 градусов.

Во время грозы спасатели советуют проявлять особую осторожность. Если непогода застала во время движения на велосипеде или мотоцикле, нужно остановиться и отойти примерно на 30 метров от своего транспортного средства. Не следует продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники.

«Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю. Желательно в низине», — уточнили в МЧС.

Важно, чтобы рядом не было реки, озера или пруда, потому что удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.