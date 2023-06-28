Общество 28 июня 2023, 17:49 Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области из-за высокой пожарной опасности

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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение в период с 28 по 30 июня. В регионе прогнозируется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, сообщило Ura.ru со ссылкой на Уральский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, со среды по пятницу в области ожидается четвертый и пятый класс горимости леса по местной шкале, сообщил RT.

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Отмечается, что чрезвычайная пожарная опасность пятого класса сохранялась в Свердловской области с 26 по 28 июня.