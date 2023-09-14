14 сентября 2023, 18:12
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области до 17 сентября
Сильные ливни обрушатся на Ростовскую область в предстоящие выходные, в регионе объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.
По прогнозам синоптиков, с 14 по 17 сентября жителей региона ожидают дожди с грозами и градом. Также усилится ветер, его порывы будут достигать 23 метров в секунду.
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Отмечается, что сотрудники МЧС призвали местных жителей быть внимательными при выборе мест для парковки.
Прогноз погоды
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