Общество 05 декабря 2023, 16:32 Штормовое предупреждение объявили в Пермском крае из-за приближающихся морозов

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Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение в регионе из-за приближающихся морозов. Об этом сообщило Ura.ru.

По прогнозам синоптиков, аномально холодная погода ожидает местных жителей в период с 6 по 11 декабря. Столбики термометров в эти дни опустятся до −30 градусов и ниже, в отдельных районах температура воздуха составит −40 градусов.

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Отмечается, что пермским школьникам разрешили не ходить на занятия из-за сильных морозов.