Штормовое предупреждение объявили в отдельных районах Челябинской области

В пятницу и субботу, 2 и 3 июля, в отдельных местах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом рассказали представители ГУ МЧС России по Челябинской области, написал Ura.ru.

Погода в регионе ухудшилась уже с 1 июля. Днем и ночью 2 и 3 июля ожидаются сильные ливни с градом, местами грозы и шквалистое усиление ветра.

Жителям региона посоветовали заранее закрывать окна и балконы, а также отключать электроприборы. Кроме того, в такую погоду не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями. Также следует быть осторожными с огнем.

Наряду с сильным ветром в регионе установилась аномальная жара. На трассах для большегрузных машин ввели ограничение на движение.