Штормовое предупреждение объявили в нескольких районах Магаданской области

Из-за непогоды штормовое предупреждение объявлено в трех районах Магаданской области. Об этом сообщило ОТР.

Ожидается, что в регионе ветер усилится до 20 метров в секунду. Спасатели предупредили местных жителей о возможном обрушении слабо укрепленных конструкций и вероятных повреждениях линий электропередачи. На Чукотке также объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. На побережье Берингова пролива ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду.