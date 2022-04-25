Штормовое предупреждение объявили в Магаданской области

В связи с сильной метелью и порывами ветра до 22 метров в секунду в трех районах Магаданской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщил ОТР.

Местные власти перевели на усиленный режим работы сотрудников коммунальных служб и электриков.

Жителей региона предупредили об опасности ходьбы вблизи щитов и рекламных конструкций, поскольку с них может падать снег. Также автомобилистов попросили не планировать дальние поездки без надобности.