Штормовое предупреждение объявили в Ленинградской области

Управление МЧС по Ленинградской области объявило штормовое предупреждение, сообщила газета «Петербургский дневник». Особенно неблагоприятной будет погода в районах, прилегающих к Финскому заливу и Ладожскому озеру.

Синоптики прогнозируют 16 июня усиление ветра до 15 метров в секунду по всей территории области — в том числе и в Санкт-Петербурге.

При такой погоде возрастает опасность на дорогах, а также на воде и в лесных зонах. Петербуржцев и гостей города попросили соблюдать осторожность и держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.