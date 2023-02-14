Общество 14 февраля 2023, 15:54 Штормовое предупреждение объявили в Крыму

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Днем 14 февраля и ночью 15 февраля на территории Крымского полуострова ожидаются мокрый снег, гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица. Об этом написало ИА REGNUM со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Порывы ветра могут достигать до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах — до 25 метров в секунду, сообщил RT.

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Жителей полуострова просят не оставлять машины под деревьями и железными конструкциями, а также без необходимости не выходить из дома.

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