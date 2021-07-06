Штормовое предупреждение объявили в Крыму

Сильные ливни и грозы с крупным градом ожидаются в Крыму 6 и 7 июля. Кроме того, на полуострове прогнозируют шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Из-за ухудшения погоды в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до конца 7 июля. Спасатели предупредили местных жителей и туристов о возможных подтоплениях, выключениях света и нарушении работы транспорта.

Из-за сильного ветра людей попросили быть осторожными на улице и обходить стороной деревья, рекламные щиты и линии электропередачи. Во время шторма ни в коем случае не следует купаться или рыбачить. От походов в горы с палаткой тоже стоит воздержаться.

В минувшую субботу от ливней особенно сильно пострадал Бахчисарайский район. За сутки там выпало 113 миллиметров осадков. Оказались подтоплены 50 частных домов. Погибла местная жительница. Затоплен был также местный психоневрологический интернат. В районе сошло несколько селей. В Ялте и Феодосии также выпала месячная норма осадков.