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    08 октября 2020, 12:19

    Штормовое предупреждение объявили в четырех районах ЯНАО

    Полина Петрова

    Штормовое предупреждение объявили в четырех из семи районах Ямало-Ненецкого автономного округа в четверг, 8 октября, информирует сайт Ura.ru.
    Штормовое предупреждение объявили в четырех районах ЯНАО

    По данным Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы РФ, в регионе ожидаются порывы ветра и ночное понижение температуры до шести градусов холода.

    «Прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Ветер западный и северо-западный 7-12 метро в секунду», — уточнили специалисты.

    Отмечается, что в Надымском, Тазовском, Пуровском и Ямальском районах ветер достигнет 18 метров в секунду. В дневное время температура воздуха будет от 0 до 5 градусов тепла.