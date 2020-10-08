Штормовое предупреждение объявили в четырех районах ЯНАО
Штормовое предупреждение объявили в четырех из семи районах Ямало-Ненецкого автономного округа в четверг, 8 октября, информирует сайт Ura.ru.
По данным Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы РФ, в регионе ожидаются порывы ветра и ночное понижение температуры до шести градусов холода.
«Прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Ветер западный и северо-западный 7-12 метро в секунду», — уточнили специалисты.
Отмечается, что в Надымском, Тазовском, Пуровском и Ямальском районах ветер достигнет 18 метров в секунду. В дневное время температура воздуха будет от 0 до 5 градусов тепла.