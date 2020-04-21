Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области

Ночью и днем в горных районах ожидаются сильные дожди, грозы, ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Водителей просят быть внимательными и по возможности отказаться от дальних поездок. В пресс-службе управления автодорог «Южный Урал» сообщили, что следует выбирать скорость, исходя из погодных условий.

При необходимости рекомендуют останавливать автомобиль. При парковке на обочине, обязательно выставлять знак аварийной остановки и включать аварийную сигнализацию.