Общество 09 февраля 2024, 17:37 Штормовое предупреждение из-за снегопада продлили в Ростовской области до 11 февраля

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Действие штормового предупреждения продлили до 11 февраля включительно в Ростовской области из-за сильного снегопада. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, на предстоящих выходных жителей области ожидают обильные осадки, штормовой ветер и гололедица. Также прогнозируется сильное налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.

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Отмечается, что сотрудники МЧС посоветовали дончанам держаться как можно дальше от аварийных деревьев и рекламных щитов.