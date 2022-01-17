Штормовое предупреждение из-за аномальной метели объявлено в Мурманске

В Мурманске из-за аномальной метели и сильного ветра объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального Гидрометцентра, непогоду в город принес атлантический циклон с Норвежского моря. Об этом написало РИА ФАН.

«17 января в период с 9:00 до 13:00 часов на северо-западе Мурманской области и в городе Мурманске ожидается усиление северного ветра в порывах 25-27 метров в секунду, сильная метель. Сохранится до 18-21 часа», — сообщили синоптики.

В регионе с 9 утра ограничено движение для грузового транспорта на автомобильной дороге Р-21 «Кола». Кроме того, власти закрыли проезд по трассам Снежногорск — Гаджиево и Мишуково — Снежногорск.