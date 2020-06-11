Шторм пришел в Екатеринбург
Гроза, дождь и штормовой ветер пришли в Екатеринбург. Непогода сохранится и 12 июня, рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Уралгидрометцентра Анна Мишарина. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
«Предупреждение выдано на сегодня и завтра», — отметила она.
МЧС по Свердловской области предупредило жителей столицы Урала о порывах ветра, которые могут достигать 25 метров в секунду. На пересечении улиц Толмачева и Малышева ветки деревьев уже упали на землю.
Во время шторма снизится температура воздуха, предупредили синоптики.
Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает горожан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
В конце мая на Екатеринбург тоже обрушился ураган. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Погибли четыре человека.