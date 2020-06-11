Шторм пришел в Екатеринбург

«Предупреждение выдано на сегодня и завтра», — отметила она.

МЧС по Свердловской области предупредило жителей столицы Урала о порывах ветра, которые могут достигать 25 метров в секунду. На пересечении улиц Толмачева и Малышева ветки деревьев уже упали на землю.

Во время шторма снизится температура воздуха, предупредили синоптики.

Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает горожан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

В конце мая на Екатеринбург тоже обрушился ураган. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Погибли четыре человека.