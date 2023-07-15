Общество 15 июля 2023, 16:02 Шторм накрыл Туапсинский район Глава Туапсинского района Бойко: в Туапсинском районе продолжает действовать режим ЧС Соцсети

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Туапсинский район вровь накрыла непогода, там льет дождь, над морем замечены смерчи. В районе продолжает действовать режим ЧС, сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Бойко.

По его словам, сильный ливень сейчас в Новомихайловском и Джубгском поселениях. Он отметил, что все оперативные службы работают. А также призвал жителей оставаться дома.

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«В непогоду опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, выходить и выезжать в горы, в лес, необходимо быть предельно внимательными на дорогах», — написал Бойко.

В МЧС по Краснодарскому краю объявили штормовое предупреждение на 15 июля. Там сообщили, что в Туапсинском районе выпало около 20 миллиметров осадков. Из-за этого поднялся уровень воды в реках Нечепсухе и Псебе. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли 156 человек и 42 единицы техники.

В районе села Подхрептовое из-за ливней из берегов вышла река Нечепсуха. Вода затопила 25 придомовых территорий в поселке Новомихайловский. Там же потоки снесли пешеходный мост.