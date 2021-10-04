Шторм на Сахалине усыпал побережье спизулами

На курильском острове Кунашир после ночного шторма побережье усыпало ракушками спизулы. Местные жители не растерялись и принялись собирать морские дары. Кадрами спонтанного улова сахалинцы поделились в социальных сетях.

На кадрах можно заметить, что все побережье острова буквально наводнило моллюсками. Сахалинскую спузулу несложно распознать по характерной форме ракушки. Этот деликатес обитает в Японском и Охотском морях.

Сахалинцы активно собирают моллюсков с берега. В социальных сетях жители других регионов иронично просят поделиться с ними тоже. Некоторые отправляются на побережье целыми семьями, вместе с детьми. Спизулы набирают в ведерки.

Источник: Instagram, страница @lubsanovaoksana

Жителям Сахалинской области периодически перепадает много рыбы просто так. И не всегда на побережье. Например, в мае люди собирали селедку, которая выпала из КамАЗа.

Ранее в России разработали законопроект, который позволит рыбакам-любителям легально продавать свой улов. Однако в документе пока есть ряд недоработок. В частности, для торговли рыбой предлагается ввести специальные билеты.