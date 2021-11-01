Штаммы коронавируса «Мю» и «Лямбда» выявили в России

В России выявили случаи заражения штаммами коронавируса «Мю» и «Лямбда». Первый обнаружил у трех человек, а второй — у одного. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что информации о том, что штамм коронавируса AY.4.2 провоцирует более тяжелое течение заболевания, нет.

Главной защитой от коронавирусной инфекции по-прежнему остается вакцинация. Сделать ее можно в каждом регионе России абсолютно бесплатно.