Штаб Тихановской потребовал отставки Лукашенко на митинге

Соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова приняла участие в митинге. Представитель оппозиции потребовала отставки Александра Лукашенко.

Мария Колесникова выступила с речью на акции протеста. Колесникова потребовала отставки Лукашенко, соообщает Tut.by. Также Колесникова отметила, что поддерживает инициативу о проведении новых, честных выборов, с которой выступил штаб Светланы Тихановской.

Бывший президент должен подать в отставку. Он утопил страну в насилии Мария Колесникова.

По предварительным данным, на митинге собралось более 60 тысяч людей.

В воскресенье также состоялась мирная акция в поддержку Александра Лукашенко, на которой выступил сам президент. Белорусский лидер обратился к горожанам с яркой речью. В частности, президент заявил, что открыт для обсуждения новых реформ с жителями страны. Также Лукашенко отметил, что проведение новых выборов может привести к краху страны.