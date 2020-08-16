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    16 августа 2020, 18:31

    Штаб Тихановской потребовал отставки Лукашенко на митинге

    Анастасия Калинина

    Соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова приняла участие в митинге. Представитель оппозиции потребовала отставки Александра Лукашенко.
    Штаб Тихановской потребовал отставки Лукашенко на митинге

    Мария Колесникова выступила с речью на акции протеста. Колесникова потребовала отставки Лукашенко, соообщает Tut.by. Также Колесникова отметила, что поддерживает инициативу о проведении новых, честных выборов, с которой выступил штаб Светланы Тихановской.

    Бывший президент должен подать в отставку. Он утопил страну в насилии

    Мария Колесникова.

    По предварительным данным, на митинге собралось более 60 тысяч людей.

    В воскресенье также состоялась мирная акция в поддержку Александра Лукашенко, на которой выступил сам президент. Белорусский лидер обратился к горожанам с яркой речью. В частности, президент заявил, что открыт для обсуждения новых реформ с жителями страны. Также Лукашенко отметил, что проведение новых выборов может привести к краху страны.

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