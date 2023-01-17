Общество 17 января 2023, 10:39 Штаб помощи освобожденным территориям начнет работать в Соледаре после дозачистки города Пушилин: после дозачистки в Соледаре откроется штаб помощи освобожденным территориям РИА «Новости»

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Сразу после окончания дозачистки Соледара в городе начнет работать штаб по оказанию помощи освобожденным территориям. С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщил ТАСС.

По его словам, более 200 мирных жителей, которых эвакуировали из Соледара, сейчас остаются в пунктах временного размещения. Людей обеспечивают всем необходимым, добавил чиновник.

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Ранее он посетил пункт временного размещения жителей Соледара, рассказав о процессе интеграции в ДНР. Также Пушилин пообещал обеспечить работой всех горожан.

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После встреч с жителями Соледара и других населенных пунктов он дал поручение рассмотреть возможность выплаты единовременной материальной помощи всем эвакуированным в ПВР.

Подразделения ВС РФ завершили освобождение Соледара 12 января. В Минобороны отметили, что этот город имеет важное значение для дальнейших успешных наступательных действий на Донецком направлении.

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ теперь остались без возможности маневрировать резервами на Артемовском направлении. Основные районы, которые связываются с другими укрепрайонами противника, теперь фактически перерезаны, подчеркнул он.