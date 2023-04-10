Общество 10 апреля 2023, 11:20 Схрон с брошенными ВСУ боеприпасами нашли в Херсонской области Полицейские уничтожили схрон с брошенными ВСУ боеприпасами в Херсонской области Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Крупный тайник с боеприпасами обнаружили близ поселка городского типа Чаплинка Херсонской области. В схроне находилось контактные взрыватели, пороховые заряды для РПГ и другие виды снарядов, сообщили в региональном ГУ МВД.

Информацию о схроне с брошенными ВСУ боеприпасами получили полицейские ОМВД России «Чаплинское». По данным ведомства, тайник находился примерно в километре от пгт Чаплинка в поле.

При выезде на место правоохранители установили, что данные соответствуют действительности. При обследовании тайника правоохранители обнаружили 146 головных контактных взрывателей, 44 бронебойно-зажигательных патрона, четыре 152-миллиметровых артиллерийских снаряда и два танковых дымовых заряда, противопехотную мину, 10 выстрелов и семь пороховых зарядов для ручного противотанкового гранатомета.

Находку уничтожили накладным зарядом тротила, заключили в главке МВД.