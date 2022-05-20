Шредер и Варниг покинут совет директоров «Роснефти»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг прекратят свои полномочия в совете директоров «Роснефти», сказано в заявлении компании. На данный момент Шредер — его председатель, Варниг — зампредседателя.

Шредер и Варниг «сообщили о невозможности продления своих полномочий». В компании отметили, что относятся к решению «с пониманием», и поблагодарили за «неизменную поддержку» и значительный вклад в международный бизнес «Роснефти».

«Неоценима их роль в реализации масштабных инфраструктурных проектов России и Германии, направленных на повышение эффективности немецкой экономики и ее промышленности, благополучия ее граждан», — подчеркнули в сообщении.

В компании планируют продолжать использовать внедренные Шредером и Варнигом подходы «всестороннего анализа, тщательного планирования и моделирования» проектов и принципы учета интересов партнеров.

Герхард Шредер был председателем совета директоров с 2017 года. Акциями ПАО «НК „Роснефть“» он не владеет. Маттиас Варниг — член совета с 2011 года, заместитель председателя — с 2014 года. Владеет 92 633 акциями «Роснефти» (0,0009% от уставного капитала компании).