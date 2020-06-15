«Шрамы останутся»: Воробьев рассказал о состоянии экономики из-за коронавируса

После пандемии коронавируса на экономике останутся шрамы, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Но прежде всего, по его мнению, надо проявить заботу о предприятиях, где работает много людей.

«Будет непросто. Шрамы на экономике останутся. Наша задача прежде всего уделить внимание и проявить заботу о предприятиях, где работает много людей», — рассказал Воробьев в интервью «Российской газете».

Но в регионе есть отрасли, в которых происходит рост. К примеру, в начале июня суточный оборот всех операторов интернет-торговли в Подмосковье составлял 1,7 миллиарда рублей, при том, что в конце марта этот показатель равнялся 129 миллионам рублей. Подмосковье смогло опередить Москву по показателям в розничной торговле продовольствием. К началу снятия ограничений ее оборот составил 3,3 миллиарда рублей.

Губернатор рассказал, что из-за пандемии серьезно выросли расходы на медицину и соцподдержку, в то время как доходы сократились. Региональная казна в этом году, по оценкам, может недополучить около 133 миллиардов рублей.

Но несмотря на такие внушительные цифры жителям региона не о чем беспокоится, заверил губернатор. «Все меры поддержки, выплаты, льготы жители получат в полном объеме», — отметил Воробьев.

Экономить регион будет на дорогостоящих проектах и капитальных вложениях, которые можно перенести на более поздние сроки.