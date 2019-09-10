«Шпионы» в Кремле на Олеге Смоленкове не закончились

В американских СМИ появилась информация о том, что в 2017 году из России был эвакуирован приближенный к Владимиру Путину шпион, который снабжал секретные службы США информацией о планах президента. О том, для чего это могло быть сделано, рассказал «360» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Делают для того, чтобы показать, якобы реально владеют информацией из самых-самых приближенных к первому человеку рядов. Вот и все», — заявил он во время беседы с «360».

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Американские СМИ не называли имя секретного агента, о котором идет речь. Однако в российских СМИ вскоре появилась информация о том, что это может быть бывший сотрудник администрации президента Олег Смоленков.

Калашников не отрицает тот факт, что шпион мог на самом деле снабжать информацией американскую разведку. Причем он уточняет, что заниматься этим мог не обязательно Смоленков — такой человек с большой вероятностью может присутствовать в правительстве страны и в настоящий момент.

«То что такие люди могут быть — ну а почему нет? И у нас они могут быть. И не обязательно разведчики, и не обязательно информаторы. У нас, к сожалению, полно и тех, кто готов за деньги все сдать, и тех, кто по своим либеральным убеждениям в 1990 годы это делал без всяких денег, и таких много и сегодня. Поэтому вполне себе может быть, ничего особого я в этом не нахожу», — отметил он.

Он подчеркнул, что проникновение Запада, в современную, в том числе секретную жизнь России довольно велико, причем заключается не только в использовании информаторов.

«Скрывать здесь нечего, отвергать я тоже этого не хочу. Бороться с этим надо. Любое государство должно защищать свои секреты», — заключил председатель комитета Госдумы по делам СНГ.