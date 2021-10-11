ФСБ не исключила внесение «умных» очков от Facebook в список шпионских устройств

Конструкция «умных» очков от Facebook и Ray-Ban позволяют включить их в список устройств для негласного получения информации. Об этом говорится в официальном ответе пресс-службы ФСБ на запрос издания TJournal.

В качестве подтверждения своих слов ведомство привело примечание 1 к статье 138.1 Уголовного Кодекса России, которое регулируется Федеральным законом № 308-ФЗ от 2 августа 2019 года.

В ФСБ добавили, но не могут разъяснять или комментировать действующее законодательство России.

По данным издания, «умные» очки от Facebook под определение шпионских устройств отнестись не могут, так как они попадают под все исключения, о которых говорится в статье: устройство находится в свободной продаже, детали управления фото, аудио или видеозаписью видны невооруженным глазом, при включении камеры срабатывает индикатор, есть маркировка, указывающая на назначение устройства.

Впервые Facebook представила «умные очки» на презентации 9 сентября. Они позволяют записывать видео до 30 секунд сразу двух камер. В данный момент официально купить их в России невозможно. Но желающие могут приобрести их через зарубежные сторонние сервисы.

Будут ли россиян, ставших владельцами «умных» очков как-то наказывать за их использование пока неизвестно. Но ранее владельцы устройств, которые признали шпионскими, получали штрафы и реальные сроки.

Поправки в Уголовный Кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях, сокращающий список шпионских устройств президент России Владимир Путин подписал в августе 2019 года. Согласно закону к средствам шпионажа больше нельзя отнести гаджеты, которые могут записывать аудио и видео, делающие снимки и передающие данные геолокации. Главное требование к таким устройствам отсутствие карты памяти для накопления информации, попадающей под охрану законом. К ней относятся личная, семейная, коммерческая, военная или государственная тайна.