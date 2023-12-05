Общество 05 декабря 2023, 13:52 Шпиль башни Национального космического центра начали устанавливать в Москве Бочкарев: началась установка металлоконструкций навершия башни НКЦ в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Работы по установке металлоконструкций навершия башни Национального космического центра (НКЦ) начали в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент специалисты возводят навершия и шпиль 288-метровой башни. Кроме того, работники ведут устройство монолитных конструкций. Уже готовы восемь из 10 уровней, а строители приступили к монтированию металлоконструкций.

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«Всего планируется смонтировать порядка 98 тонн металла. Также идут монолитные работы по устройству самого шпиля», — добавил Бочкарев.

Он также напомнил, что главную высотку НКЦ довершит деталь навершия — 40-метровый отдельно стоящий шпиль, подчеркивающий северный угол башни.

Генеральный директор «Мипстрой 1» Константин Маслаков уточнил, что монтаж металлоконструкций происходит на высоте более 200 метров с использованием специальных кранов.

Он рассказал, что несущий металлокаркас делится на прогоны и стропильные фермы длиной от 12 до 30 метров. Эти элементы опираются на монолитные железобетонные консоли.

Для обеспечения качества и безопасности производства работ на высоте используют современное оборудование: например, специально изобретенную и созданную ветрозащитную систему. Она дает возможности вести работы круглосуточно и при любой погоде.

АО «Мосинжпроект» курирует проект Национального космического центра в интересах правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос». Общая площадь комплекса зданий НКЦ составит свыше 250 тысяч квадратных метров.