Общество 24 марта 2024, 11:32 Схожесть между терактом в Crocus City Hall и бомбардировками Белграда заметили в ОНФ Глава исполкома ОНФ Кузнецов: теракт с Красногорске схож с бомбежкой Белграда Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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В террористическом акте в Crocus City Hall и бомбардировках Белграда военными НАТО есть схожий почерк. Об этом на мероприятии в память 25-й годовщины начала бомбардировок Югославии со стороны НАТО заявил глава исполнительного комитета «Народного фронта» Михаил Кузнецов, его слова привело РИА «Новости».

«Мы вместе с нашим братским народом Сербии. В России сегодня также день траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. Символично, что сегодня два братских народа вместе. Расследование еще не завершилось, но тут знакомый почерк — борьба ценой жизни мирных людей с суверенными государствами», — сказал он.

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Кузнецов отметил, что события 25-летней давности в Белграде не забудут, как и жертвы теракта в Crocus City Hall, а также погибших мирных жителей Белгорода и Донецка.

«Сделаем все для того, чтобы происходящее на Украине завершилась так, чтобы странам НАТО стало неповадно наводить свои порядки на чужой земле», — подчеркнул глава исполкома ОНФ.

Ранее стало известно, что число пострадавших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 154.