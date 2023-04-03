Общество 03 апреля 2023, 15:56 Шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении РИА «Новости»

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Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении. Об этом он сообщил в интервью изданию News.аm.

«В первую очередь я вынужден прямо сказать, как есть: справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении. Я пошел самым честным и правильным путем, подал честно документы и вот наконец-то получил», — поделился он.

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В Армении разрешено иметь двойное гражданство. Получить паспорт по упрощенной процедуре могут все этнические армяне.

Ранее Армения отказалась принимать пункт по Украине в декларации «Саммита за демократию». Как отмечено в сообщении армянского правительства, в данном пункте «все конфликты и кризисы не отражаются всесторонне и всеобъемлюще».