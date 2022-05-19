Шоу в рамках «Российской студенческой весны» состоялось в Самаре

Более 45 тысяч участников побывали на шоу в рамках программы «Российская студенческая весна» в Самаре 18 мая. Об этом сообщило ИА Nation News.

Мероприятие состоялось на стадионе «Солидарность Самара Арена». За день до этого Российский союз молодежи провел церемонию открытия XXX «Всероссийского фестиваля Российская студенческая весна».

«Участники фестиваля получают гораздо больше, чем кажется: бесценный опыт, полезные знания, интересные знакомства», — считает министр образования России Валерий Фальков.